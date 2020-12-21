بدء تدريب دفعة جديدة من مبادرة المسؤول الحكومى المحترف فى كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - بدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب، الأمس الأحد، تدريب دفعة جديدة من المبادرة القومية "المسؤول الحكومى المحترف" بمحافظة كفر الشيخ، تشمل 190 موظفًا من العاملين بالإدارة المحلية والمديريات التابعة للمحافظة، ويستمر التدريب لمدة 20 يومًا.





وتعُد محافظة كفر الشيخ ضمن محافظات المرحلة الثالثة من المبادرة، إذ تم تخريج خلال الفترة الماضية 191 موظفًا، وتسعى المبادرة إلى وضع أسس ومعايير ثابتة لمظهر وسلوك الموظف العام، وترتكز على عدة محاور رئيسية كالإدارة العامة، وإدارة التغيير، وبناء فرق العمل، والإصلاح الإدارى للدولة، والعلاقات العامة، وتأثير وسائل الإعلام والإتيكيت والبروتوكولات، وبعض المفاهيم التكنولوجية الحديثة، إلى جانب مهارات القيادة والاتصال، وكذلك التوعية القومية والهوية والأمن القومى.

ويُذكر أن "المسؤول الحكومى المحترف" هى مبادرة قومية تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التنمية المحلية، بهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، من خلال تنمية قدرات ومهارات قيادات الإدارة الوسطى فى المصالح الحكومية وإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية، بما يسهم فى تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل خدمة للمواطن، غذ تستهدف الأكاديمية الوطنية تدريب 11 ألف موظف فى جميع المحافظات تباعًا.

عن الأكاديمية الوطنية للتدريب، فأنشئت بموجب قرار جمهورى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أغسطس 2017، لتكون قبلة التطوير والتعلم فى مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.