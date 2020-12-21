"سعفان": رؤية جديدة لعمل المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية

ترأس محمد سعفان وزير القوى العاملة، اجتماع مجلس إدارة المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع للوزارة، بحضور الجهات المعنية.

وأكد "سعفان" على ضرورة وضع رؤية جديدة لعمل المركز والأنشطة التي يقوم بها في المرحلة المقبلة، بأن يكون جهة اعتماد وجودة للمنشآت من حيث البنية الخاصة بالسلامة والتأكد من تواجدها، إلى جانب دوره كجهة بحث ودراسات في مجال السلامة والصحة المهنية، مع اقتراح تكليف خبراء من الكليات المختلفة تقوم بهذه المهمة حسب معايير وأوضاع معينة.

واستعرض الاجتماع الأنشطة التي قام بها المركز في السنوات الأربع الأخيرة، وأقسامه ودور كل قسم والخدمات الميدانية التى يقدمها، وكذا عرض الهيكل التنظيمي للمركز

وأشار الوزير إلى أن عملية التدريب منوطة لجهتين أساسيتين أحدهما وزارة القوى العاملة والأخرى هى المركز القومي للسلامة والصحة المهنية، وما ترخص به الوزارة لأى جهة أخري خاصة كانت أو عامة، لتدريب لجان السلامة والصحة المهنية في الشركات والمصانع على كل ما يحتاجون إليه في هذا المجال.

كما وافق الوزير وأعضاء المجلس على عمل دورات تدريبية مسائية للعاملين بالشركات، بناء على طلب رؤساء مجلس إدارة تلك الشركات، لضمان انتظام العملية الإنتاجية دون توقف، أو تعطيل ناتج عن تلك الدورات، مع عمل دورات تدريبية للعاملين بالمنشآت الكبيرة في مكان العمل بانتقال فريق العمل لهم.