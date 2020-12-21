أطلقت منطقة الدلتا التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندس رمضان عبدالحميدرئيس المنطقة ، التيار الكهربائى على محطة محولات "جمصة" بمحافظة الدقهلية ، جهد ٢٢٠ / ٦٦/ ١١ كيلو فولت بقدرة ( ٢×٢٢٠ميجا فولت أمبير) بمشاركة وتنفيذ شركة سيان الصينية. ياتى ذلك في إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ مشروعات وتطوير القطاعات المختلفة وطبقًا لأحدث التكنولوجيا للرؤية المستقبلية لرفعة وتقدم مستوى الاداء. وجاءت أعمال التنفيذ وإطلاق التيار بناء على توجيهات المهندسة صباح مشالى رئيس مجلس الادارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمهندس جمال عبدالناصر العضو المتفرغ للمنطقة الشمالية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إطلاق التيار الكهربائي على محطة جمصة بالدقهلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.