نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة الهجرة تلتقي السفير الألماني بالقاهرة لبحث سبل التعاون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع السفير سيريل نون سفير ألمانيا بالقاهرة، لتعزيز سبل التعاون وبحث عدة موضوعات ذات الاهتمام المشترك.

في مستهل اللقاء، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالسفير الألماني، مؤكدة على العلاقات الوثيقة بين مصر وألمانيا فضلا عن وجود جالية مصرية كبيرة وماهرة هناك.

وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة الهجرة مع السفير جهود الوزارة في عدة ملفات، من أهمها ربط الخبراء والعلماء بوطنهم والاستفادة من خبراتهم من خلال سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، وتطرقت في حديثها إلى الندوات الحوارية التي تم عقدها في ضوء الإعداد للنسخة السادسة بعنوان "مصر تستطيع بالصناعة"، وأنه خلال الندوة الثالثة حول "توطين صناعة السيارات في مصر"، تمت استضافة واحد من أهم الخبراء المصريين بألمانيا وهو الدكتور "مينا قلدس" المهندس المصري في شركة فورد للسيارات.

وعلى إثر ذلك، لفتت الوزيرة إلى ضرورة التعاون مع الجانب الألماني في مجال الصناعة وتحديدا صناعة السيارات وذلك لأن ألمانيا دولة صناعية كبرى ولها خبرات عالمية لابد من الاستفادة منها، وكذلك التعاون من أجل الوصول إلى أكبر عدد من الخبراء المصريين هناك الذين لهم دور بارز في خدمة الدولة الألمانية، مستشهدة بخبير الأنفاق العالمي المهندس هاني عازر المقيم في ألمانيا وساهم في تنفيذ عدة مشروعات هندسية كبرى هناك.

