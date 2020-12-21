نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متحف الفن الإسلامي يطلق مسابقة "فوتوغرافية" جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدأ متحف الفن الإسلامي، في استقبال الصور الفوتوغرافية المشاركة في المعرض الفني ”عدسة ٢“ المقرر تنظيمه في الفترة من ٢٣ مارس حتى ١ إبريل ٢٠٢١، بالتعاون مع مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية، تحت عنوان ” الحرف العربي: رؤى متعددة ”.

وقال الأستاذ مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، إن الهدف من المعرض هذا العام هو تشجيع مصوري الفوتوغرافي على رصد روائع وجماليات النقوش والكتابات المنفذة بالحروف العربية على العمائر والفنون سواء القائم منها أو المحفوظ في المتاحف، أو الحروف الطباعية المختلفة، مما ينعكس على زيادة الوعي بأهمية الحفاظ على تراث النقوش والكتابات والحروف العربية.

هذا بالاضافة إلى تصوير وتوثيق النقوش الكتابية النادرة مما يساهم في الحفاظ عليها من الاندثار.

ومن جانبه أوضح د. ممدوح عثمان مدير عام المتحف، أنه يمكن للمصورين الهواة والمحترفين من سن ١٥ سنة وما فوق سواء من داخل مصر أو خارجها، المشاركة في المعرض على أن تمتد فترة إرسال الصور حتى الأول من فبراير ٢٠٢١، على البريد الالكتروني: [email protected] ، حيث يتم إرسال الصور أولاً إلى لجنة المسابقة للإختيار من بينها وتحديد الأعمال المشاركة. كما يحق للمصور أن يشترك بعمل واحد أو أكثر بحد أقصى 3 أعمال لم يسبق لها المشاركة في معارض أخرى.

ولمزيد من المعلومات حول تنظيم عمل المعرض وقواعد المشاركة به الرجاء الدخول على : https://www.facebook.com/miaegypt/