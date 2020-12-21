انت الان تتابع تفاصيل خبر تراجع أسعار الذهب منذ قليل في السوق المصرية.. وجرام 21 يخسر 10 جنيهات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تراجعت منذ قليل أسعار الذهب في السوق المصرية بقيمة عشرة جنيهات خلال تعاملات منتصف اليوم بعد ارتفاع السعر بقيمة 6 جنيهات خلال التعاملات الصباحية، وسط حالة من تذبذب الأسعار خلال هذه المرحلة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشاراً بين المصريين في عملية الشراء والبيع نحو 817 جنيهاً للجرام الواحد، وذلك بعد هبوط سعر أونصة الذهب عالمياً مسجلة 1870 دولاراً مقارنه 1902 دولاراً، وكان الانخفاض بقيمة 32 دولاراً بسبب اتجاه العديد من المستثمرين لجني الأرباح.

أسعار الذهب في مصر

انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات منتصف اليوم، حيث سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 700 جنيهاً، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 817 جنيهاً، أما جرام الذهب عيار 24 فقد سجل منذ قليل 934 جنيهاً، بينما سجل سعر جنيه الذهب اليوم 6536 جنيهاً، وأوقية الذهب سجلت 1870 دولاراً.

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والجدير بالذكر أن العديد من المستثمرين قد اتجه للذهب خلال هذه الفترة بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا في العديد من الدول، وذلك من أجل جنى الأرباح وتحقيق مكاسب أمنة خلال هذه الفترة، ويمكنك التعرف على أسعار الذهب بتحديث مستمر من خلال الدخول عبر الرابط الرسمي لـ” سعر الذهب مصر فايف” والذي يتم تحديثه بشكل مستمر.