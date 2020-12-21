أمير كرارة يُنهي مشاهده بـ "نسل الأغراب" .. أضخم انتاجات رمضان 2021

تخلص النجم أمير كرارة من تصوير مشاهده في مسلسل "نسل الأغراب" والذى يشاركه في بطولة العمل النجم أحمد السقا، لانشغاله بتصوير حلقات برنامجه "سهرانين" ف موسم جديد والذي سيعرض قريبا.

ويعد مسلسل "نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا في الدراما، حيث قدما سويا أكثر من عمل في السينما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلي العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والانسانية رغم مضمونه التنافسى.

مسلسل "نسل الأغراب" يعد من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، وانجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من نجوم الفنانين.

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ويستضيف برنامج "سهرانين" نجوم الفن والغناء فى كل حلقة وتشهد الحلقة فقرات فنية غنائية ودردشة مع الضيوف.