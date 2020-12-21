تخلص النجم أمير كرارة من تصوير مشاهده في مسلسل "نسل الأغراب" والذى يشاركه في بطولة العمل النجم أحمد السقا، لانشغاله بتصوير حلقات برنامجه "سهرانين" ف موسم جديد والذي سيعرض قريبا.
ويعد مسلسل "نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا في الدراما، حيث قدما سويا أكثر من عمل في السينما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلي العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والانسانية رغم مضمونه التنافسى.
مسلسل "نسل الأغراب" يعد من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، وانجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من نجوم الفنانين.
اقرأ أيضا: ياسمين الخطيب خلال ندوة دوت الخليج: بحب أسمع أغنية وداع يا دنيا وداع وأنتى معلمة
ويستضيف برنامج "سهرانين" نجوم الفن والغناء فى كل حلقة وتشهد الحلقة فقرات فنية غنائية ودردشة مع الضيوف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمير كرارة يُنهي مشاهده بـ "نسل الأغراب" .. أضخم انتاجات رمضان 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.