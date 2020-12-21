عاجل .. محمد صلاح أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2020

حصل الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، على جائزة أفضل لاعب داخل إنجلترا لعام 2020، وذلك عن طريق تصويت الجماهير.

وفاز محمد صلاح بلك الجائزة بـ "اكتساح" بعدما حصد 85 ألف صوت، متفوقا على كل من جالك جريليش صانع ألعاب أستون فيلا، وماركوس راشفورد نجم فريق مانشستر يونايتد.

يذكر أن محمد صلاح يتربع الآن على عرش صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2020-2021، كما أنه أصبح أكثر لاعبي ليفربول عبر التاريخ تسجيلا للأهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 22 هدف.

وكانت ثنائية صلاح أمام كريستال بالاس أول أمس هي أخر أهداف الدولي المصري بالبريميرليج.

