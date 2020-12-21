الكورونا تغزو المقاولون العرب قبل مواجهة النجم الساحلي بيوم

أعلن نادي المقاولون العرب ايجابية مسحة 4لاعبين داخل الفريق وسلبية مسحة مدرب الفريق عماد النحاس قبل مواجهة فريق النجم الساحلي بيوم واحد.
ومن المقرر إقامة المباراة غداً في تمام الساعة 6 مساءً في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي"الكنفيدرالية" ويستعد النجم التونسي لمواجهة المقاولون فى مباراة غاية فى الأهمية حيث أصيب كل من كريم مصطفى و أحمد الشيمي و محمد سميرو هيثم الجويني باسم علي.
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والجدير بالذكر أن تقابل المقاولون مع النجم الساحلي مرتين في البطولات القارية في ربع نهائي بطولة إفريقيا لأبطال الكؤوس وتعادلا 2-2 في ملعب المقاولون العرب خلال مباراة الذهاب، وحقق "النجم الساحلي" الفوز في لقاء الإياب بهدفين دون رد.
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