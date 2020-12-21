محافظ القاهرة: جولات مفاجأة لمتابعة قيام الأحياء بتطبيق الإجراءات الوقائية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال ترأس محافظ القاهرة، اليوم الإثنين، اجتماع المجلس التنفيذى الذى عقدته المحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إذ أشار إلى أن الأحياء مسئولة عن التعامل مع ملف النظافة مطالبًا رؤساء الأحياء بتفعيل هذا الدور.

وأكد محافظ القاهرة أن الفترة المقبلة ستشهد قيامه بجولات مفاجأة لمتابعة قيام الأحياء بتطبيق الإجراءات والقرارات التى أتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة المتابعة اليومية للمستشفيات والتأكد من توافر كل المستلزمات بها وكذلك التأكد من توافر احتياطات كافية من الأدوية والأكسجين والإبلاغ عن أى احتياجات للتنسيق مع الجهات المسئولة لتوفيرها .

وطالب المحافظ مديرى الإدارات التعليمية بمتابعة الحالة فى المدارس بصفة يومية، مشيرًا إلى أن التشديد فى تطبيق قواعد الإلتزام بالتباعد الاجتماعى والإلتزام بارتداء الكمامات الطبية فى المدارس أسهم فى السيطرة على انتشار الفيروس.



وطالب محافظ القاهرة كل إدارات المحافظة والأحياء باستكمال قواعد البيانات لديها لتسهيل قيامهم بالعمل ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على حسن معاملة المواطنين وسرعة الرد على شكاواهم، مؤكدًا ضرورة أن تكون أبواب كل المسئولين مفتوحة لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها.