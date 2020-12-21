السفير الكورى الجنوبى: آفاق جديدة للتعاون مع مصر فى ظل رؤية 2030

وقال السفير الكورى، فى كلمته خلال احتفالية جامعة بنى سويف باكتمال مرافقها التعليمية، إن بلاده منفتحة من أجل المزيد التعاون مع مصر، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030، والأهداف الإنمائية المستدامة، مؤكدًا أن بلاده ستظل جنبًا إلى جنب مع الشعب المصرى من أجل التغلب على وباء كورونا.
وأوضح أهمية التعليم المهنى فى تحقيق التنمية الصناعية السريعة لمصر، مشيرًا إلى أن كوريا ستظل شريكًا لمصر من أجل تعزيز جودة التعليم المهنى وضمان استدامته.
من جهته، أعرب الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن امتنانه لكل القائمين على تطوير الجامعة، مشيرًا إلى أن جامعة بنى سويف تعد الجامعة الأولى بين الجامعات التكنولوجية الثلاث التى تم تأسيسها للتعليم المهنى.
وأشاد وزير التعليم العالى بمستوى التعليم داخل الجامعة والدعم المقدم من كوريا الجنوبية ولا سيما المعامل الحديثة التى بلغت 14 معملاً، مؤكدًا أهمية الشراكة مع الجانب الكورى للنهوض بالتعليم المهنى فى مصر.
وبالتزامن مع الاحتفالية التى أقيمت بمناسبة انتهاء تجهيزات معامل الجامعة الحديثة لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والميكاترونك بالتعاون مع وكالة التعاون الدولى الكورى، تم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين الجامعة ووكالة التعاون الدولى الكورى "كويكا" وشركة سامسونج لتوفير منح التدريب الداخلى لطلبة الجامعة داخل مصانع الشركة.
وقال كوون تشونكى، رئيس شركة سامسونج فى بنى سويف، إن الشركة تسعى إلى خلق قيم شاملة يمكن أن تساهم فى مجتمع مستدام، وقال إن مذكرة التفاهم تؤكد رغبتنا فى تطوير وتنمية الكوادر المصرية.
وقال المدير الإقليمى لكويكا فى مصر إن وكالة التعاون الدولى الكورى "كويكا" بذلت جهودًا دؤوبة لتحقيق كفاءة التعليم المهنى فى مصر بالشراكة مع وزارة التعليم العالى، وأنها ستعمل باستمرار مع الشركاء المصريين والدوليين من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر.
تأسست جامعة بنى سويف التكنولوجية فى عام 2019 بفضل الجهود الهائلة المشتركة من جانب مصر وكوريا لتعزيز التعليم المهنى فى مصر، وتبذل الجامعة منذ افتتاحها، قصارى جهدها للعمل على تحسين مستوى التعلم لكل من الطلاب والمعلمين من خلال التعاون مع كوريا لتوفير مناهج عالية المستوى ومرافق تعليمية، بالإضافة إلى توفير دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس.
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