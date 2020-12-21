سفير مصر في مابوتو يلتقي وزير النقل والاتصالات الموزمبيقي لبحث فرص التعاون...

في إطار جهود السفارات المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية، التقى السفير حاتم الألفي سفير مصر في مابوتو مع وزير النقل والاتصالات الموزمبيقي Janfar Abdulai، حيث أشار إلى التوجه المصري نحو إعطاء الأولوية للاستثمار في دول القارة الأفريقية ومن بينها موزمبيق خاصة في قطاع البنية الأساسية، مضيفاً أن الفترة الأخيرة شهدت اهتماماً متزايداً من جانب رجال الأعمال المصريين لدخول السوق الموزمبيقية بما في ذلك شركات كبرى قام ممثلوها بزيارات عمل إلى مابوتو.

هذا، وطلب السفير الألفي عرضاً بالفرص الاستثمارية المتاحة في موزمبيق في مجالي النقل والاتصالات خلال الفترة القادمة في ضوء ما تضمنته خطط التنمية المحلية. كما أشار إلى استمرار مصر في دعم الجانب الموزمبيقي من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. واتفق الطرفان على أهمية سرعة الانتهاء من مشروع اتفاق النقل البحري بين مصر وموزمبيق لما سيوفره من فرصة لتعزيز حجم التبادل التجاري بين الدولتيّن.

من جانبه، رحب وزير النقل والاتصالات الموزمبيقي بالاستثمارات المصرية في بلاده، مشيراً إلى استعداد حكومته لتوفير ما يلزم من معلومات ودعم في هذا الإطار، وأوضح أن الخطة الخمسية للحكومة تتضمن إنشاء وإعادة تأهيل عدد من الموانئ والمطارات وخطوط السكك الحديدية وتطوير قطاع الاتصالات. كما أعرب عن امتنان وتقدير بلاده للدعم الذي تلقاه من مصر خاصة في مجال تأهيل الكوادر، وعن تطلعه لاستمرار هذا الدعم.