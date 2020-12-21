طلعت عبد القوي: قانون الجمعيات الأهلية ملائم وسيرضى المجتمع المدني

وأكد طلعت عبد القوى، خلال كلمة له فى الملتقى الرابع عشر لمنظمات المجتمع المدنى، أن قانون تنظيم العمل الأهلى ملائم وأنه سيسمح للجمعيات بالانطلاق بشكل كامل وسريع ويسمح بإنشاء الجمعيات بحرية، ويحمي من أى تدخل وأنه أعطى مجالا كبيرا للتطوع وحماية المتطوعين ودمجهم فى المجتمع وألغى عقوبة الحبس.
وأضاف: "كل هدفنا تنمية المجتمع و الدولة والحفاظ على أمن وسلامة الوطن، استضافة مصر للدول المعنية باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ فى 2021 يعطى صورة جيدة لمصر فى الخارج، وهو نقلة كبيرة وثقة لكل المنظمات الدولية والطمأنينة للاستثمار وانها تكافح الفساد"، مشيرا الى أن أى تجمع دولى فى مصر يعطيها قوة.
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