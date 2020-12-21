أعلنت وزارة الصحة والسكان، عددًا من التحذيرات إلى القطاعات المختلفة، لمواجهة ذروة الموجة الثانية من فيروس كورونا.
ووضعت الوزارة مجموعة من الضوابط تضمنت:
* تقليل الأعداد في المؤسسات بما يتناسب مع إجراءات مواجهة فيروس كورونا
* تطبيق العقوبات اللازمة على المواطنين المخالفين للتعليمات الوقائية والاحترازية.
* فرض الكمامة على المترددين على المنشآت العامة ومترو الأنفاق والقطارات وغيرها من مؤسسات الدولة.
* متابعة نسب الإشغال والإجراءات الوقائية بالمطاعم والكافيهات.
* المتابعة المستمرة للتأكد من الالتزام باتباع الإجراءات الوقائية وتحقيق التباعد الاجتماعي ونسب الإشغال التي تمنع تفشي العدوى.
* حظر إقامة الأفراح بالأماكن المغلقة وما يماثلها وضرورة عقوبة المخالفين.
* حظر مراكز الدروس الخصوصية، وتطبيق العقوبات على المخالفين.
* حظر إقامة سرادقات العزاء، وغيرها مما يماثلها من تجمعات، وتطبيق العقوبات على المخالفين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حظر ومتابعة.. الصحة تعلن 8 إجراءات لمواجهة ذروة موجة كورونا الثانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.