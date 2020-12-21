نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ القاهرة يشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على النواب ورؤساء الأحياء بمتابعة إلتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والقرارات التى إتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والخاصة بالتجمعات والإلتزام بمواعيد الغلق والتنسيق مع شرطة المرافق لعمل حملات مفاجأة بجميع أحياء العاصمة لمتابعة الإلتزام بقرارات الدولة حرصًا على الصحة العامة، مشددًا على ضرورة ممارسة صلاحيتهم فى تطبيق القانون دون تجاوز لمصلحة المواطن.

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة إلتزام المواطنين والعاملين بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمدارس والمراكز التكنولوجية ومقدمى الخدمات للمواطنين، بارتداء الكمامات بمقر العمل ويحظر التواجد داخل المحافظة ووحداتها وأجهزتها ومرافقها العامة بدون ارتداء الكمامات الواقية كما تلتزم كافة الجهات بتقديم جميع خدماتها للمواطنين بالأسلوب الذي يحقق كافة التدابير الاحترازية والوقائية والاحتياطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما طالب محافظ القاهرة المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل وسائل النقل العام والجماعى والميكروباص والأجرة حرصا على سلامتهم وحتى لا يتعرضوا لدفع الغرامات المالية.

وأصدر المحافظ تعليماته للأجهزة المعنية للقيام بحملات لمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات بوسائل النقل المختلفة حرصًا على الصحة العامة .