نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ القاهرة يحذر المواطنين: هذه المهلة الأخيرة لمن لم يتقدموا بطلبات التصالح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بمراجعة كافة القرارات الخاصة بالعقارات الآيلة للسقوط وسرعة تنفيذ الازالات الخاصة بها .

وأكد محافظ القاهرة أن المراكز التكنولوجية بالأحياء مستمرة فى تلقى طلبات التصالح حتى نهاية ديسمبر تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، مطالبًا المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح حيث تعد هذه المهلة الأخيرة قبل تطبيق القانون على المخالفين الذين لم يقوموا بإجراءات التصالح.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهداً كبيراً لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقاً للقانون.

جاء ذلك خلال ترأس محافظ القاهرة اجتماع المجلس التنفيذى الذى عقدته المحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس .

