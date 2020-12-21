نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ القاهرة يشيد بجهود العاملين بهيئة النظافة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بالجهد الكبير الذى يبذله العاملون بهيئة نظافة وتجميل القاهرة، لرفع كفاءة النظافة بكافة شوارع العاصمة مما كان له مردود ايجابى كبير بين المواطنين.

وأشار محافظ القاهرة أن الأحياء مسئولة عن التعامل مع ملف النظافة مطالبًا رؤساء الأحياء بتفعيل هذا الدور .

وأكد محافظ القاهرة أن الفترة القادمة ستشهد قيامه بجولات مفاجأة لمتابعة قيام الأحياء بتطبيق الإجراءات والقرارات التى أتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة المتابعة اليومية للمستشفيات والتأكد من توافر كافة المستلزمات بها وكذلك التأكد من توافر احتياطات كافية من الأدوية والأكسجين والإبلاغ عن أى احتياجات للتنسيق مع الجهات المسئولة لتوفيرها .

وطالب محافظ القاهرة مديرى الإدارات التعليمية بمتابعة الحالة فى المدارس بصفة يومية، مشيرًا إلى أن التشديد فى تطبيق قواعد الإلتزام بالتباعد الإجتماعى والإلتزام بارتداء الكمامات الطبية فى المدارس أسهم فى السيطرة على انتشار الفيروس .

وطالب محافظ القاهرة كافة إدارات المحافظة والأحياء باستكمال قواعد البيانات لديها لتسهيل قيامهم بالعمل ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على حسن معاملة المواطنين وسرعة الرد على شكاواهم، مؤكدًا على ضرورة أن تكون أبواب كافة المسئولين مفتوحة لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها .

جاء ذلك خلال ترأس محافظ القاهرة اجتماع المجلس التنفيذى الذى عقدته المحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس .

