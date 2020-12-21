نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سعفان" يرأس اجتماع مجلس إدارة المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية في المقال التالي
واستعرض الاجتماع الأنشطة التي قام بها المركز في السنوات الأربع الأخيرة ، وأقسامه ودور كل قسم والخدمات الميدانية التى يقدمها، وكذا عرض الهيكل التنظيمي للمركز .
وأشار الوزير أن عملية التدريب منوطة لجهتين أساسيتين أحدهما وزارة القوى العاملة والأخرى هى المركز القومي للسلامة والصحة المهنية، وما ترخص به الوزارة لأى جهة أخري خاصة كانت أو عامة ، لتدريب لجان السلامة والصحة المهنية في الشركات والمصانع على كل ما يحتاجونه في هذا المجال .
كما وافق الوزير وأعضاء المجلس على عمل دورات تدريبية مسائية للعاملين بالشركات ، بناء على طلب رؤساء مجلس إدارة تلك الشركات ، لضمان انتظام العملية الإنتاجية دون توقف ، أو تعطيل ناتج عن تلك الدورات ، مع عمل دورات تدريبية للعاملين بالمنشآت الكبيرة في مكان العمل بانتقال فريق العمل لهم .