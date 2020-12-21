الكورونا تضرب مقر الجبلاية في اتحاد الكرة

أثبتت نتيجة المسحات التي أجراها اتحاد الكرة 5 موظفين في إداراه السكرتارية والحسابات وشئون اللاعبين بالفيروس حيث خضع الموظفون لمسحة كورونا صباح أمس الأحد. وقرر مسئولو اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد غلق مقر الجبلاية يوم الخميس الماضي وتعقيم المقر لحين اجراء مسحة جديدة. اقرا أيضا: الكورونا تغزو المقاولون العرب قبل مواجهة النجم الساحلي بيوم

والجدير بالذكر أن منتخب الشباب قرر الأنسحاب من بطولة شمال افريقيا بسبب إصابة لاعبين المنتخب بفيروس كورونا و ربيع ياسين مدرب المنتخب وتم عزله في منزلة حتي اجراء مسحه جديدة .



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