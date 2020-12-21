11 حفل غنائي للهضبة ومنير وأصالة وغيرهم.. نجوم ينتظرون المصير بعد إلغاء حفلات رأس السنة

حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي بعد إلغاء حفلات رأس السنة، خاصة وأن الجمهور كان في انتظار انطلاقها وهي بمثابة بهجة بدء العام الجديد لدى المصريين والعالم العربي، وتُنظمها أكبر المنتجعات السياحية والفنادق في القاهرة والمدن الساحلية.

جاء قرار مجلس الوزراء أمس، بإلغاء كافة حفلات رأس السنة في مصر رغم تحديد موعدها، وكأنه مُعاناة قاسية، خاصةً مع الإعلان عن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الموجة الثانية، والتي تصل إلى ذروتها.

حفلات رأس السنة .. ومصير لم يتحدد بعد



هذا الأمر دفع بعض الفنانين ونجوم الغناء في مصر والعالم العربي، إلى التعاقد على إقامة حفلاتهم في دبي، بينما فضل أبرزهم الغناء في مصر، وهو ما يتعارض مع قرار الحكومة أمس، بالتزامن مع ذروة الموجة الثانية، ومع قُرب أعياد الميلاد واحتفالات رأس السنة، وهو ما يضع الجمهور على ترقب، والنجوم على توقع بإلغاء الحفلات، وهو قرار قد يتم الإعلان عنه أو لا.

حفلات رأس السنة



محمد منير



يستضيف مسرح الساقية للعرائس، محمد منير، ليلة 31 ديسمبر، على مسرح قاعة الحكمة بالساقية، ويبدأ الحفل في تمام الثامنة مساء. يستضيف مسرح الساقية للعرائس، محمد منير، ليلة 31 ديسمبر، على مسرح قاعة الحكمة بالساقية، ويبدأ الحفل في تمام الثامنة مساء. أصالة



تستعد الفنان السورية أصالة نصري، لتقديم حفلها الغنائي الجديد، ضمن فعاليات الاحتفال برأس السنة الجديدة، حيث يقام الحفل في 31 ديسمبر الجاري، على مسرح الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات تستعد الفنان السورية أصالة نصري، لتقديم حفلها الغنائي الجديد، ضمن فعاليات الاحتفال برأس السنة الجديدة، حيث يقام الحفل في 31 ديسمبر الجاري، على مسرح الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات عمرو دياب



تلقى الهضبة عمرو دياب عروضا كثيرة، لإحياء حفل رأس السنة 2021 في عدد من الدول العربية، لكنه فضل الغناء بمصر، ويقام حفل عمرو دياب بأحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، ويتراوح سعر التذكرة من 6000 إلى 10000 جنية للفرد الواحد. تلقى الهضبة عمرو دياب عروضا كثيرة، لإحياء حفل رأس السنة 2021 في عدد من الدول العربية، لكنه فضل الغناء بمصر، ويقام حفل عمرو دياب بأحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، ويتراوح سعر التذكرة من 6000 إلى 10000 جنية للفرد الواحد. محمد فؤاد



يغني الفنان المصري محمد فؤاد، ليلة رأس السنة في فندق"جراند نايل"، ويشاركه الحفل الفنانة اللبنانية مروى. يغني الفنان المصري محمد فؤاد، ليلة رأس السنة في فندق"جراند نايل"، ويشاركه الحفل الفنانة اللبنانية مروى. تامر حسني



يقدم تامر حسني حفلين هذا العام، الأول يوم 27 ديسمبر بمركز المنارة بالقاهرة الجديدة، والحفل الثاني في فندق دوسيت، يوم الثلاثاء 31 ديسمبر، ويبدأ في تمام العاشرة مساء. يقدم تامر حسني حفلين هذا العام، الأول يوم 27 ديسمبر بمركز المنارة بالقاهرة الجديدة، والحفل الثاني في فندق دوسيت، يوم الثلاثاء 31 ديسمبر، ويبدأ في تمام العاشرة مساء. محمد حماقي



يقام في ليلة رأس السنة 2021 في القاهرة، حفل غنائي ضخم بفندق دوسيت، يجمع الحفل بين المطرب المصري محمد حماقي، والفنانة اللبنانية مايا دياب، ويتراوح سعر التذكرة بين 3000 إلى 5000 جنيه. يقام في ليلة رأس السنة 2021 في القاهرة، حفل غنائي ضخم بفندق دوسيت، يجمع الحفل بين المطرب المصري محمد حماقي، والفنانة اللبنانية مايا دياب، ويتراوح سعر التذكرة بين 3000 إلى 5000 جنيه. وائل جسار



الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور تقيم حفلها الغنائي بمناسبة رأس السنة 2021 في مصر في أحد الفنادق الشهيرة في مدينة شرم الشيخ. الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور تقيم حفلها الغنائي بمناسبة رأس السنة 2021 في مصر في أحد الفنادق الشهيرة في مدينة شرم الشيخ. علي الحجار



من أبرز حفلات رأس السنة 2021 في القاهرة، أيضا، الفنان علي الحجار يقام الإثنين 27 ديسمبر، بقاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية، ويترواح سعر التذكرة من 200 إلى 500 جنيه. من أبرز حفلات رأس السنة 2021 في القاهرة، أيضا، الفنان علي الحجار يقام الإثنين 27 ديسمبر، بقاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية، ويترواح سعر التذكرة من 200 إلى 500 جنيه. دوللي شاهين



تغني دوللي شاهين في فندق شهير بمحافظة الإسكندرية، الثلاثاء 31 ديسمبر. تغني دوللي شاهين في فندق شهير بمحافظة الإسكندرية، الثلاثاء 31 ديسمبر. حكيم



من ضمن حفلات رأس السنة 2021 في القاهرة، حفل المطرب الشعبي حكيم، بفندق كونراد المطل على النيل.

