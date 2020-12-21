نائبة تدعو البرلمان الأوروبي لزيارة مصر بدلا من استقاء المعلومات من أبواق الجماعة الإرهابية

دعت النائبة سكينة سلامة ، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر ، البرلمان الأوروبي لزيارة مصر لمشاهدة حجم الانجازات التي تحققت علي مدار السنوات الأخيرة ، حتي لا يبنوا تقاريرهم علي أخبار مغلوطة بعيدة عن الواقع .

وقالت سلامة ، في بيان لها اليوم ، إن البرلمان الاوربي لم يكلف نفسه لجمع معلومات حقيقية عن الأوضاع في مصر ، واستقي الاخبار من خلال ابواق الجماعة الارهابية التي تسعي لتشويه اي انجاز في اطار محاولاتهم الخبيثة لزعزعة الاستقرار في البلاد .

وأشارت الي دعوته الي اعضاء البرلمان الاوربي تتضمن قيامهم بزيارة المنظمات الحقوقية وان يلتقوا باحزاب المعارضة ، ويحصلوا منها علي اي اجابات بشأن كافة الاسئلة ، مؤكدة ان مصر تغيرت تغييرا جغرافيا خلال سنوات حكم الرئيس السيسي وسط تطور ملحوظ وانجازات كبيرة لم تشهدها من قبل .

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