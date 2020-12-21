نائبة تدعو البرلمان الأوروبي لزيارة مصر بدلا من استقاء المعلومات من أبواق الجماعة الإرهابية

دعت النائبة سكينة سلامة ، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر ، البرلمان الأوروبي لزيارة مصر لمشاهدة حجم الانجازات التي تحققت علي مدار السنوات الأخيرة ، حتي لا يبنوا تقاريرهم علي أخبار مغلوطة بعيدة عن الواقع .
وقالت سلامة ، في بيان لها اليوم ، إن البرلمان الاوربي لم يكلف نفسه لجمع معلومات حقيقية عن الأوضاع في مصر ، واستقي الاخبار من خلال ابواق الجماعة الارهابية التي تسعي لتشويه اي انجاز في اطار محاولاتهم الخبيثة لزعزعة الاستقرار في البلاد .
وأشارت الي دعوته الي اعضاء البرلمان الاوربي تتضمن قيامهم بزيارة المنظمات الحقوقية وان يلتقوا باحزاب المعارضة ، ويحصلوا منها علي اي اجابات بشأن كافة الاسئلة ، مؤكدة ان مصر تغيرت تغييرا جغرافيا خلال سنوات حكم الرئيس السيسي وسط تطور ملحوظ وانجازات كبيرة لم تشهدها من قبل .
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وشددت علي انه كان يجب علي البرلمان الاوربي اتخاذ قرارات ضد الدول التي تأوي وتدعم الارهاب ، وأن تساند دولة مثل مصر التي تواجه معركة شرسة مع الجماعات الارهابية وحافظت علي استقراراها وأمن مواطنيها وسط منطقة تعاني من اضطرابات كبيرة بسبب الجماعات المتطرفة .
وتساءلت :" لصالح من يصدر قرار ضد دولة تواجه الجماعات الارهابية ويترك البرلمان الاوربي الدول الراعية والداعمة للارهاب ".
واضافت ان مصر ستظل دولة قوية ذات سياده وان التدخل فى شؤونها الداخلية هى مسألة امن قومى وان القضاء المصرى له استقلاله وهيبته ونزاهته والتى لا نسمح بالتشكيك فيها.
ووجهت "سلامة" التحية للقيادة السياسية والدبلوماسية والبرلمانية الوطنية التى تحترم وتعلى من شأن الارادة المصرية نحو بناء دولة قوية بمؤسساتها قوية بشعبها وابنائها المخلصين قوية بجيشها وشرطتها البواسل قوية برئيسها قائدا وابا لكل المصريين
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