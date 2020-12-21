أهم قرارات وزارة الصحة بشأن جُرعة لقاح فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، في بيان رسمي لها منذ قليل، الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل طلبات الحصول على اللقاح.
وحدد بيان وزارة الصحة الفئات التي لها أولوية في الحصول على لقاح فيروس كورونا، الذي تم الحصول عليه أواخر نوفمبر الماضي.. وتضمن البيان على:
المرحلة الأولى
تشمل الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد والفئات الأكثر تأثرا بالإصابة حال حدوثها.. وهيّ:
- الأطقم الطبية المعنية بتشخيص وعلاج حالات الفيروس، تليها الأطقم الطبية بشكل عام.
- المرضى ناقصي المناعة سواء بسبب أمراض أو أدوية.
- مرضى الأورام.
- كبار السن.
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