بفوز ساحق ... البنك الأهلي يزيد جراح الإنتاج ويرتقي للمركز الخامس

حقق الفريق الصاعد حديثا البنك الأهلى ، أول فوز في بطولة الدوري المصري علي حساب الإنتاج الحربي، بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أنتهت منذ قليل ،في إطار إفتتاحية الجولة الثالثة للدوري المصري، بصفارة تحكيمية للحكم محمد العدوى، علي إستاد إتحاد الشرطة بالعباسية.

اقرأ أيضا: الكورونا تغزو المقاولون العرب قبل مواجهة النجم الساحلي بيوم



أحرز الهدف الأول محمد مصطفي في الدقيقة 47 من أحدأث الشوط الثاني بعد شوط أول للنسيان من جانب الفريقيان، عاود التسجيل محمد بسيوني بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 57، وجاء أحمد محمد كامل ليؤكد الإنتصار بالهدف الثالث في الدقيقة 67 في شباك الحارس احمد يحيي، قبل أن يطلق العدوي صفارته معلنا تحقيق البنك الأهلي الفوز الأول والساحق علي الإنتاج الحربي. أحرز الهدف الأول محمد مصطفي في الدقيقة 47 من أحدأث الشوط الثاني بعد شوط أول للنسيان من جانب الفريقيان، عاود التسجيل محمد بسيوني بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 57، وجاء أحمد محمد كامل ليؤكد الإنتصار بالهدف الثالث في الدقيقة 67 في شباك الحارس احمد يحيي، قبل أن يطلق العدوي صفارته معلنا تحقيق البنك الأهلي الفوز الأول والساحق علي الإنتاج الحربي. اقرأ أيضا: الكورونا تضرب الجبلاية في اتحاد الكرة



ارتقى البنك الأهلي بالفوز المحقق منذ قليل، للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط، حصدهم من فوز وتعادل في ال3 جولات المنقضية، وبهذا الفوز ظل الإنتاج الحربي جريحا بنقطة واحدة من 3 مباريات، خسر في مبارتين وتعادل في مباراة واحدة علي حساب الإسماعيلي، الجولة الماضيه في أجمل مباريات الدوري المصري حتى الان .