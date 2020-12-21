بيج رامي: الشحات مبروك "من الهواة" مش محترف (فيديو)

ظهر ممدوح السبيعي الشهير بـ "بيج رامي" منذ سنتين تقريبا في حوارتلفزيوني ببرنامج "معكم منى الشاذلي" بعد حصوله وقتها على المركز الثاني ببطولة مستر أوليمبيا، كأول مصري يحصل على هذا المركز.
وتطرق البيج رامي للحديث على الأبطال القدامى، وأشهرهم الشحات مبروك الذي حقق بطولة العالم أكثر من مرة.
وقال البيج رامي خلال اللقاء: "الشحات مبروك من الهواة، مع احترامنا لاسمه لأنه قدم الكثير للعبة، وحقق بطولات كثيرة بأقل الإمكانيات".
وتابع: "اثنين مصريين فقط هم من شاركوا بتلك البطولة، الأول عام 1982 وكان اسمه محمد مكاوي لكن لعب باسم كندة، والثاني كان ناصر السمباطي بالتسعينات، وكان يلعب باسم يوغوزلافيا".
يذكر أن البيج رامي حقق إنجاز تاريخي منذ أيام بحصوله على بطولة مستر أوليمبيا 2020، كأول مصري يحصد تلك الجائزة.
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