مجلس الوزراء يطلق موقعه الإلكترونى الجديد

جدة - نرمين السيد - دشن مجلس الوزراء الإصدار المطور من الموقع الرسمى لرئاسة المجلس، فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة، للسعى الدائم نحو تعزيز التواصل بين الحكومة والمواطنين، وإبراز الجهود التى تبذلها الوزارات المختلفة.





وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن موقع مجلس الوزراء يعمل كمرآة تعكس ما يدور داخل أروقة الحكومة، انطلاقًا من الأهمية التى تُوليها الحكومة لملف إتاحة المعلومات، ونشر جهود الحكومة المختلفة.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن أهم ما يُميز هذه الإصدار أنه يُقدم للمواطن آخر مستجدات أخبار مجلس الوزراء، إلى جانب عرض محاور برنامج عمل الحكومة المصرية، فضلاً عن عرض لرؤية "مصر2030"، مؤكدًا أنه يُمكن اعتبار إطلاق الإصدار الجديد من الموقع نقطة انطلاق حقيقية نحو التيسير على المواطن المصرى للحصول على المعلومات الموثقة من مصادرها الرسمية، إذ تضمن الموقع جزءًا خاصًا باجتماعات مجلسى الوزراء والمحافظين، لتيسير استعراض القرارات التى تهم المواطنين، إلى جانب إتاحة عرض ديناميكى لمؤشرات أداء الاقتصاد المصرى، وكذلك مردود الإصلاح الاقتصادى على المواطن.

وقال المستشار نادر سعد: "يحتوى الموقع أيضا على عرض للتشكيل الوزارى للحكومة، يتضمن أسماء أعضاء الهيئة الوزارية، مصحوبًا بالسيرة الذاتية لكل وزير من أعضاء الحكومة، كما يشتمل الموقع على مكتبة ثرية من الفيديوهات وألبومات الصور، من أجل توثيق أنشطة رئيس مجلس الوزراء واجتماعات الحكومة، وأخبار الوزارات المختلفة، والزيارات الميدانية لمواقع العمل فى كل أنحاء الجمهورية".

وأضاف: "فى سبيل تعزيز جهود الحكومة نحو التحول الرقمى، يُقدِّم الموقع حزمة من الخدمات الحكومية للمواطنين، من بينها خدمات التموين، والتوثيق، والسجل المدنى والمحاكم، وحجز تذاكر الطيران والقطارات، إلى جانب خدمات مُخالفات المرور"، مشيرًا إلى أنه من المُخطط أن تُستتبع تلك الحزمة بالمزيد من الخدمات، بما يحقق تسهيل الإجراءات، لتوفير الوقت والجهد ولتيسير أداء الأعمال.

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