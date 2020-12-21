وزير الإسكان: الطريق الإقليمى الشرقى بأسوان يهدف لفتح ظهير عمرانى

وأوضح وزير الإسكان، أن المشروع يهدف إلى فتح ظهير عمرانى، وخلق محور تنموى جديد شرق مدينة أسوان بما يفتح آفاقا جديدة للتنمية بالمحافظة، كما يعمل على تحقيق سيولة مرورية داخل مدينة أسوان من خلال تحويل حركة النقل الثقيل لخارج المدينة، والحفاظ على المظهر الحضارى والسياحى لمدينة أسوان، بجانب تخفيف الضغط على الطرق الداخلية للمدينة مما يزيد من عمرها الافتراضى، ويخدم المنطقة الصناعية للمحافظة، ومحاجر الطفلة والجرانيت شرق مدينة أسوان.
وأشار الوزير إلى أن الطريق الإقليمى الشرقى بمحافظة أسوان، هو طريق خرسانى يربط طريق أسوان برنيس عند علامة كم 4 ومحورالكوبرى الملجم، ومنه للطريق الصحراوى الغربى لتشكيل دائرى إقليمى حول مدينة أسوان، ويبلغ طول الطريق 23 كم بعرض 8 أمتار على حارتين، بالإضافة إلى طبانات على كل من جانبى الطريق بعرض 2.5 م.
وأضاف أن المشروع يشمل إنشاء كوبرى علوى بطول 735 مترًا فوق السكة الحديد والطريق الزراعى الشرقى فى اتجاه محور كوبرى أسوان الملجم وطول الكوبرى، مؤكداً أنه يتم استخدام الرصف الخرسانى فى المشروع لزيادة العمر الافتراضى للطريق، واستيعاب الحمولات الكبيرة، وتنفيذا للتوجه بالتوسع فى استخدام الرصف الخرسانى لتقليل استخدام مادة البيتومين والاستفادة من وفرة إنتاج الأسمنت.
وأشار إلى أنه نظرا للطبيعة شديدة الوعورة بهذه المنطقة، تم تنفيذ كميات كبيرة من أعمال الحفر فى الصخور والردم لتشكيل جسم الطريق، وأعمال تكاسى من الدبش لقطاعات الردم، بالإضافة إلى 7 مخرات للسيول للوقاية من آثار السيول.
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