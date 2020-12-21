وفاة كاهن كنيسة العذراء مريم بالعباسية

جدة - نرمين السيد - وخدم القمص سوريال فهمى، الكنيسة منذ إنشائها على مدار أكثر من 52 سنة، حيث رسم كاهنا فى 12 أبريل 1968 وتمت ترقيته للقمصية فى 14 نوفمبر 1975.

وحتى الآن لم تعلن الكنيسة عن ترتيبات صلاة الجنازة.