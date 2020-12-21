صور.. رسامة 40 شماسا بكنيسة أبى سيفين بطما

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جدة - نرمين السيد - تمت صلوات التدشين بحسب الترتيب الطقسى قبل بدء القداس، حيث تم تدشين المذبح على اسم القديسة العذراء مريم إلى جانب أيقونة البانطوكراتور بشرقية الهيكل بالكنيسة التى تحمل اسمها، ومذبح على اسم القديس الأنبا هدرا السائح إلى جانب أيقونة البانطوكراتور بشرقية الهيكل وحامل الأيقونات بأيقوناته بالكنيسة التى تحمل اسمه.
شمل التدشين أيضًا مجموعة من أيقونات الكنيسة، إلى جانب عدد من أوانى الخدمة.
تلا التدشين صلوات القداس الإلهى بمشاركة الآباء الكهنة والشمامسة والشعب.
وفى السياق نفسه تمت عقب صلاة الصلح، سيامة 40 شماسًا فى رتبة المرتل.
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