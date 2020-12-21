النشرة المرورية : سيولة بشارع الجيش .. والكورنيش بديلا عن الأوتوستراد

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشئون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن الحركة المروية اليوم الاثنين، يكون لها طبيعة خاصة، مع البدء الفعلى للذروة الأسبوعية، ومع بداية فترة الذروة المسائية، حيث تشهد معدلات سير تتراوح بين 65 إلى 70%.





وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، الذى تقدمه الإعلامية شيماء حافظ، والإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية تشهد أحجام متفرقة، فى طريق الجيش، وأحجام متفرقة بمحور أبو قير، بميدان الوزارة ومنطقة كفر عبده، وبعض الأحجام للقادم من محور 14 مايو ومتجه لمناطق فيكتور أمانويل.

وتابع صابر أن، محافظة الإسماعيلية تشهد بعض الأحجام فى محور التلاتينى، ومحافظة الغربية تشهد بعض الأحجام فى شارع الجلاء فى اتجاه الطريق الزراعى بمدينة طنطا، كما تشهد محافظة بورسعيد بعض الأحجام، فى شارع سعد زغلول للمتجه إلى ميدان المنشية.

وأشار صابر إلى أن، بعض قطاعات الطرق الدائرية تشهد بعض أعمال التوسعة والتطوير، وينتج عنها ظهور بعض الأحجام، ومن أبرزها وأعلى محور الأوتوستراد للقادم من التجمع ومتجه للمنيب والمعادى، ناصحا بسلوك نفق المعراج للمتجه إلى مناطق المعادى، والخروج مرة أخرى إلى الأوتوستراد.

ولفت صابر إلى أن أعلى مناطق المرج، تشهد بعض الأحجام، وكذلك أعلى مناطق المنيب للقادم من وصلة المريوطية ومتجه لمناطق العادى، مضيفا أن محور 26 يوليو تنحصر فيه الأحجام، أعلى منطقة ناهيا للقادم من أكتوبر والشيخ زايد، ناصحا بسلوك محور روض الفرج بديلا عنه.

وأضاف صابر أن، الحركة المرورية بمحافظة الجيزة تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، عدا بعض الأحجام بشارع الجامعة للقادم من الدقى ومتجه لفيصل والهرم، ناصحا بسلوك شارع السودان أو شارع مراد، مع انتشار الخدمات المرورية من قبل الإدارة العامة لمرور الجيزة.

وفى محافظة القاهرة، نصح صابر بتجنب محور الفردوس للقادم من شارع صلاح سالم ومتجه لنفق الأزهر، ناصحا باستخدام محور النصر بديلا عنه فى هذا التوقيت، و تجنب محور الفنجرى، للخارج من مدينة نصر الآن ومتجه إلى مناطق الحدائق والزاوية، وسلوك شارع لطفى السيد والمسطح الأرضى بشارع أحمد سعيد.

ونصح صابر بتجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو بسبب بعض الأحجام، واستخدام كبارى: "الجلاء، الجامعة، عباس والساحل" لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، بسلوك شارع الجيش بديلا لمناطق الأزهر، للمتجه إلى مناطق الموسكى والعتبة، مضيفا أن محور الكورنيش اليوم يكون أفضل حالا من محور الأوتوستراد للمتجه إلى مناطق جنوب القاهرة، والمعادى وحلوان.