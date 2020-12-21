المدخنون في خطر .. الصحة تعلن تحذيرات جديدة تزامنا مع الموجة الثانية

نشرت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، تحذيراتها للمدخنين بشأن المضاعفات التي قد تحدث لهم حال الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في منشورها التوعوي، إن التدخين قد يزيد من احتمالات التعرض لمضاعفات خطيرة عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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وأضافت الوزارة أن المدخن تزيد احتمالات تدهور حالته الصحية حال الإصابة بعدوى فيروس كورونا مقارنة بغير المدخن، بما في ذلك دخول العناية المركزة، والحاجة إلى تنفس صناعي، داعية جموع المواطنين إلى الامتناع عن ذلك فورا.