عمرو عزت حجاج.. أصغر المؤرخين المصريين سناً

اختير عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، (37 عامًا) عضواً بالجمعية المصرية للدراسات التاريخية، كأصغر الأعضاء المؤرخين سناً في مصر.
وعمرو عزت من مواليد مايو 1983، حاصل علي ليسانس آداب قسم تاريخ من جامعة القاهرة، ودبلوم خاص في الدراسات الإفريقية من كلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، ومقررات ماجيستير في الدراسات الإفريقية.
وشارك عمرو عزت في العديد من منتديات الشباب الوطنية، وفي منتدي شباب العالم، وألقى كلمة أمام رئيس الجمهورية خلال منتدى شباب العالم الثاني حول أفريقيا 2063، ونشر العديد من الأبحاث أهمها «الهوية المصرية التحديات والتجليات»، «الجماعات المتطرفة في الوطن العربي»، «العلاقات المصرية السودانية، وإفريقيا بين معوقات التنمية والمقومات القارية»، «جماعة بوكو حرام»، «أزمة التطرف المحاكم الإسلامية في الصومال»،وغيرها من الدراسات.
وهو أحد الكوادر الشبابية بحزب التجمع، وعضو اتحاد الشباب التقدمي، وشغل عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد خلال المؤتمر العام السابع للحزب، ويشغل منصب أمين تثقيف الاتحاد حالياً من المؤتمر العام الثامن.
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