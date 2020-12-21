خوفا من تكرار سيناريو "السعيد" مع الأهلي ... وكيل "ساسي" في الزمالك للتجديد

تواجد وكيل الاعمال التونسي مهند عون وكيل فرجاني رساسي داخل نادي الزمالك اليوم لعقد جلسه مع مسؤولي النادي بشأن تجديد عقد اللاعب مع الفريق خصوصا مع إنتهاء عقد اللاعب خلال بنهاية هذا الموسم .

وعاد عون لمصر اليوم لبحث سبل تجديد التعاقد مع مجلس إداراة نادي الزمالك من خلال جلسة يتم عقدها مساء اليوم الاثنين داخل مقر نادي الزمالك بميت عقبة, ويأمل نادي الزمالك في تجديد التعاقد مع الدولي التونسي في الفترة المقبلة قبل انتهاء عقده مع الفريق والذي ينتهي نهاية الموسم ويصبح للاعب الحق في التعاقد مع أي فريق آخر في يناير المقبل مع فتح باب الإنتقالات الشتوية.

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من جانبه خضع الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الزمالك لمسحة طبية وذلك قبل مران الفريق اليوم على استاد حلمي زامورا في مقر النادي بميت عقبة وذلك اتباعا للإجراءات الإحترازية للاتحاد الفريقي لكرة القدم قبل أي مباراة , وهو ما فعله الزمالك على الرغم من اعتذار فريق جازيلي التشادي وقراره بعدم لعب المباراة.

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وينتظر نادي الزمالك قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" بشأن مباراة جازيل التشادي وذلك بعد اعتذار الفريق بعدم لعب المباراة ,وكان رئيس الفريق التشادي قد اعلن امس عن عدم قدوم فريقه للقاهرة بعد رفض وزير الرياضة سفر البعثة لمصر لملاقاة الزمالك المقرر لها الاربعاء القادم ضمن مباريات ذهاب دور ال 32 من دوري أبطال إفريقيا لهذا العام.