تعليق ناري من أحمد مجاهد على أزمة انتخابات اتحاد الكرة

شدد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة برئاسة إتحاد الكرة على أنه يتواصل مع كافة الجهات المعنية للإتفاق على كل ماهو في صالح الكرة المصرية في ظل الازمة الحالية التي يمر بها الاتحاد المصري لكرة القدم ومع قرب الانتخابات المقبلة له.

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وصرح مجاهد في لقاء صحفي له " ننسق مع كافة الجهات المعنية وأبرزها مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وايضا الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لتحقيق الصالح العام للكرة المصرية".

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كما طالب مجاهد من الجميع رفض كافة المحاولات التي تسعى لإثارة الفتنة والبلبلة التي لن تكون في صالح الكرة المصرية.

وأكمل تصريحاته قائلا: "أثق تمام الثقة في كافة الجهات صاحبة الشأن للموقف بكل جوانبه" .

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد اطاح باللجنة الخماسية برئاسة برائسة عمرو الجنايني منذ ايام وذلك بسبب تخلفها عن المعاد المحدد لإرسال اللائحة ,كما أعلنت في نفس اليوم عن تولي اللجنة الثلاثية برئاسة احمد مجاهد لرئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم في الفترة القادمة

