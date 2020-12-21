عاجل.. السيسى يتابع جهود تعزيز الاستثمار مع المجموعة الوزارية الاقتصادية

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الأهداف الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك الأداء المالى والاقتصادى للدولة وجهود تعزيز مناخ الاستثمار".
ووجه الرئيس بتركيز استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على زيادة الفرص الاستثمارية الهادفة إلى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية، وتوفير فرص العمل، وذلك بالتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية بالدولة، وبالتكامل مع عملية التنمية والتطور الشامل لمنظومة الموانئ والخدمات الملاحية على مستوى الجمهورية.
كما شهد الاجتماع عرض مؤشرات الأداء الاقتصادى وموقف ميزان المدفوعات خلال عام 2020، حيث نجحت مصر فى أن تكون من الدول المحدودة للغاية على مستوى العالم التى استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقى خلال العام الحالى فى ظل تداعيات جائحة كورونا، ويعتبر أعلى معدل نمو على مستوى الدول الناشئة، وهو ما عكس كفاءة سياسة الدولة فى التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بشكل متوازن.
كما تم فى ذات السياق استعراض الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، حيث جاءت مصر خلال عام 2020 فى المركز الأول إفريقياً والثانى عربياً فى جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى استعراض حزم التمويل لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال عام 2020 من شركاء التنمية الدوليين، سواء على المستوى الثنائى أو متعدد الأطراف، والتى بلغت حوالى 10 مليار دولار، وذلك فى إطار تمويل سياسات التنمية الشاملة بالدولة.
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