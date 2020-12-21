الأزهر يدين ذبح مواطن تونسى بولاية القصرين

جدة - نرمين السيد - وأكد الأزهر أن تلك الأعمال الإرهابية الهمجية لا تصدر إلا من نفوس لا تؤمن حق الإيمان بالله الرحمن الرحيم وبرسوله الذى جاء رحمة للعالمين، بل تبتعد كل البعد عن تعاليم الأديان السمحة التى تدعو إلى نبذ العنف والقسوة حتى مع الحيوان والجماد.

وشدد الأزهر على تضامنه الكامل مع تونس الشقيقة فى مواجهة الإرهاب اللعين والقضاء عليه، معربًا عن خالص التعازى لأسرة الضحية فى هذا المُصاب الأليم.