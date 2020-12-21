محافظ دمياط توجه بالارتقاء بمستوى النظافة العامة والتصدى للإشغالات

جدة - نرمين السيد - وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رؤساء المدن والقرى بضرورة الارتقاء بمستوى النظافة العامة، والتصدى لكافة المخالفات ورفع الإشغالات، مؤكدة أيضاً أنه فى حالة مخالفة هذه التعليمات سيتم محاسبة المقصرين فوراً.





جاء ذلك خلال جولتها المفاجئة اليوم الإثنين إلى مدينة كفر البطيخ، حيث تابعت خلالها أعمال رفع تجمعات القمامة الموجودة أسفل الكوبرى العلوى بالمدينة.

وأصدرت المحافظ، توجيهات مشددة إلى متولى حسنين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، بالالتزام التام بتوريد كميات القمامة التى يتم تجميعها بصفة دورية إلى مصنع أبو جريدة لتدوير القمامة بفارسكور، والدفع بالمعدات والسيارات اللازمة لذلك، مشددة أيضًا على عدم تجميع القمامة فى أى منطقة نظرا لما تمثله من خطورة على البيئة والمواطنين.