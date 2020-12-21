باع الوهم للعملاء.. الداخلية تلقي القبض علي نصاب التسويق الإلكتروني

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، لقيامه بإرتكاب وقائع نصب وإحتيال على المواطنين من خلال أحد مواقع التسوق الإلكترونى عن طريق عرض أجهزة ألعاب إلكترونية "بلاى ستيشن ، هواتف محمولة للبيع بأسعار مميزة ، وقيامه بالتواصل مع عملائه مستخدماً عدد من خطوط الهواتف المحمولة عبر تطبيق "واتس آب" والتحصل منهم على مبالغ مالية متفاوتة يقومون بتحويلها على تلك الخطوط عن طريق الهاتف المحمول ، وعدم موافاتهم بإتمام ما تم الإتفاق عليه ، وتبين قيامه بإرتكاب عدد (13) واقعة بذات الأسلوب.
ضبط بحوزته عدد من الهواتف المحمولة تحوى آثار ودلائل لإرتكابه تلك الوقائع ،عدد من شرائح الهاتف المحمول بعضها يستخدم فى نشاطه الإجرامى والبعض الآخر "مسجلين ببيانات مغايرة للمستخدم الفعلى" ،عدد (3) كارت فيزا – عدد من الطلقات النارية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الوقائع المشار إليها بإستخدام شرائح الهواتف المضبوطة لتحقيق مكاسب مالية ، وإيداعه متحصلاته من تلك الوقائع فى حساباته البنكية ، وحيازته للطلقات النارية بقصد الإتجار ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية
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