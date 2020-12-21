سلالة كورونا الجديدة.. الاتحاد للطيران تُحدث إجراءات السفر للمغادرين من بريطانيا

أعلنت شركة الاتحاد للطيران، أن مسافريها من المملكة المتحدة مطالبون بإبراز شهادة طبية تحتوي على نتيجة سلبية لفحص بي سي آر كوفيد-19 خلال مدة 72 ساعة من موعد إقلاع الرحلة، وذلك اعتبارا من 24 ديسمبر الجاري، في أعقاب اعلان هيئة الطوارئ والأزمات والكوارث بالمملكة حالة الطوارئ بالبلاد بسبب ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا.

وتعد الاتحاد للطيران، ضمن شركات الطيران حول العالم التي تطلب من كافة مسافريها بنسبة 100% من إبراز نتيجة الفحص السلبية لفيروس كورونا قبل السفر وعند الوصول إلى أبوظبي، لضمان راحة البال لكل من هم على متن الطائرة.

ويلزم إجراء الفحص في منشأة طبية معتمدة حكوميًا، وتتوفر قائمة بالمنشآت المقترحة على موقع etihad.com

وأوضحت الاتحاد للطيران، أنه معظم نتائج فحوصات البي سي آر كوفيد-19 لا تظهر تاريخ ووقت اجراء الفحص، فعلى الضيوف اثبات ذلك أثناء إجراءات تسجيل الصعود على الطائرة، مثل إبراز تفاصيل تأكيد الموعد. ويُعفى من إجراء فحص بي سي آر كوفيد-19 الأطفال دون سن 12 عامًا والأشخاص المصابون بإعاقات متوسطة إلى شديدة

ويعد برنامج الاتحاد للصحة والسلامة امتداد لبرنامج الناقلة للتعقيم والسلامة والذي يضمن أعلى مستويات النظافة عند كل نقطة اتصال على امتداد رحلة ضيوفها. ويشمل ذلك فريق "سفراء الاتحاد للصحة والسلامة" الذي يعد الأول من نوعه في قطاع الطيران والذي يضم أفرادًا مدربين خصيصًا لتوفير الرعاية والمعلومات الصحية الأساسية حتى يتمكن الضيوف من السفر مطمئني البال في كل رحلة.