«تنشيط السياحة» تنظم ورش فنية لذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى السرطان بالإسكندرية

نظمت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بالتعاون مع الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بوزارة السياحة والآثار، عددا من الورش الفنية لذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى السرطان بمدينة الإسكندرية.

جاء تنظيم هذه الورش في إطار مبادرة "ايدxايد" التي أطلقتها الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي خلال الشهر الجاري لذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى السرطان.

وأشارت إيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى أنه تم تنظيم ورشتين للرسم إحداهما بمتحف الإسكندرية القومي، والأخرى بقلعة قايتباي.

وشملت ورشة المتحف محاضرة عن الأحرف العربية واستخداماتها ومعنى كلمة "السياحة"، وذلك للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، وقد قام الأطفال برسم وتلوين للأحرف والكلمات ثم تم اصطحابهم في جولة بالمتحف حيث استمعوا لشرح لوحة تحوي على أحرف اللغة العربية، وحرص الأطفال في ختام الورشة على تسجيل زيارتهم للمتحف بالتقاط الصور التذكارية داخل قاعات العرض.

وأشار محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالى، إلى أنه تم تنظيم ورشة رسم أخرى بقلعة قايتباي بالإسكندرية لمجموعة من أصحاب الهمم، وذلك لربطهم بالمكان وتعريفهم بقيمته السياحية والأثرية.

وأوضح أنه تم خلال الورشة تقديم شرح مبسط عن قلعة قايتباي وأهميتها وقيمتها السياحية، مشيرا إلى تفاعل المجموعة مع المكان من خلال تقديمهم رسم مبسط لما تم الاحساس به من كل منهم، وقد أظهرت الورشة الميول الفنية والقدرات المميزة لبعض أفراد المجموعة.

وفي الختام تم توزيع مواد دعائية عن الإسكندرية، كما تم التقاط الصور التذكارية.

في سياق متصل، نظمت مكتب الهيئة بالإسكندرية ندوة بأحد المدارس تحت عنوان " تشجيع السياحة الداخلية" وذلك بالتعاون مع مكتب سكك حديد مصر ومركز إعلام غرب الإسكندرية، وذلك لرفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين.

ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار مبادرة "اعرف بلدك" التي أطلقتها الهيئة خلال الفترة من ديسمبر الجاري وحتى مارس 2021.

وأكد السيد مجدي الغريب مدير مركز إعلام غرب الإسكندرية خلال كلمته على أهمية التعرف على معالم مدينة الإسكندرية والتى تحتوى على العديد من المعالم الأثرية والمزارات السياحية.

وخلال الندوة تم عرض فيلم رحلة سائح في مصر الذي أطلقته الوزارة في إطار حملتها الترويجية Same Great Feelings، كما تمت مناقشة محتواه والهدف من إنتاجه وعرضه في عدة أماكن كرسالة طمأنة ترسلها وزارة السياحة والآثار لزائري مصر.