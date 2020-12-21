المترو تحذر المواطنين: لا تقف على رصيف المحطة أكثر من ثلاث دقائق

أصدرت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عددا من التعليمات الصارمة لمواجهة فيروس كورونا داخل المحطات والقطارات.

وقال أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق: إن الهيئة اتخذت عددا من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا والتى يأتى على رأسها تعقيم القطارات والمحطات بالخطوط الثلاثة ضمن التشغيل اليومي لرحلات القطارات.

وتابع "عبد الهادى" فى تصريحات لـ"دوت الخليج"، أن شركة مترو الأنفاق أخطرت نظار المحطات بضرورة الإعلان الدائم للركاب من خلال الإذاعات الداخلية للمحطات على ضرورة عدم التوقف على الرصيف نهائيًا بعد إنتهاء رحلته، أو على الأكثر لمدة لا تزيد عن ثلاث دقائق أو الانصراف قبل قدوم القطار القادم بعد انتهاء رحلته.

ذلك بالإضافة للإعلان عن الكارت الذكي، والذي يتم استخدامه كمحفظة نقدية تخصم منها قيمة الرحلات من خلال عبور بوابات المترو بالخطوط الثلاثة، وذلك لتقليل تزاحم الجمهور أمام مكاتب صرف التذاكر بالمحطات المختلفة بالخطوط الثلاثة.

وأشار أن ذلك إضافة إلى المتابعة الدقيقة والمستمرة للالتزام بارتداء الكمامة داخل القطارات والمحطات من خلال شرطة النقل والمواصلات وكاميرات الهيئة .