نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن: الهلال الأحمر المصري أعماله لا تتوقف على المستوي المحلي.. وتمتد إفريقيًا وعربيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقعت نيفين القباج وزير ة التضامن الإجتماعي، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري، بروتوكول تعاون مشترك اليوم الأثنين بين جمعية الهلال الأحمر المصري وجامعه عين شمس ويمثلها الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وذلك في إطار سياسات الهلال الأحمر المصري والتي تستهدف توسيع قاعدة شركاء العمل وتقديم الدعم المجتمعي لكافة الجهات والمؤسسات بالمجتمع المصري.

ويستهدف البروتوكول تقديم حزمة من الخدمات الطبية وأنشطة الرعاية والتوعية الصحية وخدمات الاسعاف الأولي وخدمات الدعم النفسي الاجتماعي للفئات المحرومة في القاهرة وجميع المحافظات من خلال القوافل الطبية.

وأكدت نيفين القباج، أن الهلال الاحمر المصري مؤسسة عريقة لها رحلة مستمرة من العطاء، كما أن شباب الهلال الاحمر المصري لديهم شغف كبير في تقديم الخدمات،مشيرة إلي أن الهلال الاحمر المصري دائما ما يتواجد في الأزمات والاغاثة،وهذا ما ظهر بوضوح في أزمة السيول الأخيرة التي شهدتها البلاد.

وأضافت وزيرة التضامن الإجتماعي، أن الهلال الأحمر المصري له أدوار بطولية رائعة وتدخلات عديدة في أزمة فيروس كورونا المستجد،كما لديه خبرة تنموية وانسانية وطبية كبيرة،مشددة علي أن شباب الهلال الاحمر المصري نفذوا أكثر من ٣ آلاف عملية توعية، كما لديهم قدرة كبيرة في تعبئة المواطنين،ولديه غرفة عمليات مركزية تتابع الأوضاع أولًا بأول.

وأوضحت نيفين القباج أن الهلال الأحمر المصري أعماله لا تتوقف علي المستوي المحلي فقط وإنما تمتد إفريقيا وعربيا،وكان أول من تواجد في أزمات لبنان والسودان وقدم دورًا وطنيًا كبيرا.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي ان التعاون مع جامعة عين شمس يعد أمرًا مهمًا،خاصة أن جامعة عين شمس من الجامعات التي تعمل في التنمية والخدمة المجتمعية،كما أنها من الجامعات التي كان لها السبق في تفعيل مستشفي العزل الطبي للمصابين بفيروس كورونا،مؤكدة أن توقيع البروتوكول مع الجامعة سيعود بالنفع علي المواطنين.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس إن الهلال الاحمر المصري له دور عظيم ليس علي المستوي المحلي فقط وإنما علي المستويين الإقليمي والدولي،كما تبلور دوره أكثر خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس جامعة عين شمس أن هناك تعاونًا دائما بين جامعة عين شمس والهلال الأحمر المصري، حيث تم تنفيذ مستشفي العزل وتجهيز المدن الجامعية،مشيدًا بدور وزارة التضامن الاجتماعي المساند دائما للجامعة في كافة أنشطتها المقدمة للطلاب والذي تمثل مؤخرا في وحدة التضامن الاجتماعي داخل الجامعات المصرية.

ويعتبر الهلال الأحمر المصري جهاز معاون لكافة الأجهزة والسلطات في أوقات الأزمات والكوارث ومواجهة أخطارها من خلال تقديم خدمات التنمية الاجتماعية والرعاية الصحية لكافة فئات المجتمع. وتقوم فلسفته على النشاط الأهلي والجهود التطوعية للأعضاء والمتطوعين.

وتعتبر جامعة عين شمس من أعرق وأقدم الصروح العلمية في مصر والتي تسهم في اتاحة برامج تعليمية متطورة بمعايير وجودة عالمية من خلال بنية أساسية متطورة تعمل على خدمة وتنمية المجتمع.