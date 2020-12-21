الصحة تستجيب لاستغاثة مشتول السوق وتقرر فتح العزل بالمستشفى المركزي

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محمد سياف - ابو ظبي - قرر مسئولي وزارة الصحة الاستجابة لمطالب أهالي مركز ومدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، الذين طالبو بإعادة فتح مستشفى مشتول المركزي كمكان للعزل الصحي لمصابي فيروس كورونا عقب بدء الموجة الثانية من انتشار الفيروس في مصر تزامناً مع بداية فصل الشتاء، وقد انتقل صباح اليوم الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية والنائب خالد مشهور والنائب أحمد البنا والنائب أحمد عبد الجواد إلى مستشفى مشتول، وخلال اجتماع استمر إلى ما يقارب الساعتين مع إدارة المستشفى والسادة الأطباء لمناقشة كيفية تجهيز المستشفى وإعدادها لتكون مكاناً لعزل حالات مصابي كورونا التي تتطلب رعاية طبية بالمشفى، والتشاور في كيفية نقل أماكن العيادات الطبية، تقرر نقل العيادات بالاتفاق مع هيئة الإسعاف بالمستشفى إلى الدور الثاني من مبنى الإسعاف.

وعلى الفور بدأت أعمال التجهيز لنقل العيادات إلى مبنى الإسعاف وتجهيز أماكنها بالمستشفى لاستقبال مرضى العزل، وعبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال الدكتور جمال دياب دكتور التحاليل الطبية بمستشفى مشتول وأحد أبرز القائمين على تجهيز المستشفى وأحد المتبرعين بالعديد من التجهيزات والمطالبين بإقامة مدرسة التمريض بمشتول السوق أن العمل بالمستشفى قائم على قدم وساق وسيتم نقل العيادات وتجهيز المستشفى للعزل خلال أربع وعشرين ساعة، بحسب ما تم الاتفاق عليه مع السيد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة والسادة النواب.

كان أهالي مدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية قد طالبو وزارة الصحة أمس الأول بإعادة المستشفى المركزي للعزل من خلال تفعيل هاشتاج يحمل عنوان (#افتحوا_عزل_مستشفي_مشتول_السوق_بنموت)، عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، وذلك عبر وفاة عدة أشخاص بالمدينة بسبب الإصابة بفيروس كوفيد 19 ، فتكاتف الأهالي لإيصال أصواتهم إلى مسئولي وزارة الصحة المصرية والذين سارعوا بالاستجابة لمطالب أهالي المدينة واتخاذ قرار إعادة فتح المستشفى المركزي بمشتول السوق للعزل.