الأزهر يدين ذبح مواطن تونسي بولاية القصرين ويؤكد تضامنه مع تونس في مواجهة الإرهاب

أعرب الأزهر الشريف عن إدانته الشديدة للحادث الوحشي الذي قُتل فيه مواطن تونسي في ولاية القصرين التونسية، ذبحًا، على يد مجموعة إرهابية ضالة اليوم الاثنين.
وأكد الأزهر في بيان له، الاثنين، أن تلك الأعمال الإرهابية الهمجية لا تصدر إلا من نفوس لا تؤمن حق الإيمان بالله الرحمن الرحيم وبرسوله الذي جاء رحمة للعالمين، بل تبتعد كل البعد عن تعاليم الأديان السمحة التي تدعو إلى نبذ العنف والقسوة حتى مع الحيوان والجماد.
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وأوضح الأزهر أنه إذ يدين هذا العمل الإجرامي الوحشي، فإنه يؤكد تضامنه الكامل مع تونس الشقيقة في مواجهة الإرهاب اللعين والقضاء عليه، معربًا عن خالص التعازي لأسرة الضحية في هذا المُصاب الأليم.
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