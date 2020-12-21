لماذا اغلقت مريهان حسين التعليقات بعد نشر هذه الصور؟

نشرت الفنانة ميرهان حسين، مجموعة من الصور في أخر جلسة تصوير لها، بملابس جريئة عبر حسابها الشخصي بموقع الصور "إنستجرام".
وقررت مريهان حسين غلق خاصية التعليقات، بمجرد نشرها الصور، مُرفقة معها تعليق للمتابعين باللغة الإنجليزية: "انت سيد مصيرك وقائد روحك".
أرجع البعض قيام مريهان حسين بغلق التعليقات، رفضا منها تلقي أي "كومنت" يسيء لها ولطريقة لبسها وتصويرها، خاصةً وأنها ضمن الفنانات اللاتي أثرن الجدل بسبب أزمة حبسها في تهمة حيازة وتناول مخدرات.
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وشاركت ميرهان حسين في رمضان الماضي كضيف شرف في مسلسل "رجالة البيت"، بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني، وبيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، ومن إخراج أحمد الجندي.
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