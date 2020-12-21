إصابة الدكتور عبد الهادي القصبى بفيروس كورونا وخضوعه للعزل المنزلى

أصيب الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، ورئيس ائتلاف دعم مصر، بفيروس كورونا منذ أيام قليلة.

جاء ذلك بحسب ما أعلنه المستشار الإعلامي له اليوم الاثنين، مؤكدا علي أنه عقب شعوره بآلام شديدة على أثرها قام بإجراء مسحة طبية لفيروس كورونا وتأكدت إيجابياتها وقرر أن يخضع حاليا للعزل المنزلى وفقا لبروتوكول الصحى العلاج .



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