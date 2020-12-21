أنغام تعلق على إصابتها بفيروس كورونا

تداولت أنباء عبر مواقع السوشيال ميديا تفيد إصابة المطربه أنغام بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إصابة مديرة أعمالها راندا رياض بالفيروس.
ونفت أنغام، هذه الأنباء مؤكدة أنها بخير ولم تصاب بفيروس كورونا، كما تردد خلال الأيام الماضية، بعد إصابة مديرة أعمالها راندا رياض بالفيروس.
أنغام تنفي إصابتها بفيروس كورونا
وقالت أنغام فى تصريح خاص : "أنا بخير والله ولو عندى كورونا هقول، وأنا لم أقابل مديرة أعمالي منذ فترة".
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ولفتت أنغام إلى أنها تستعد لحفلها المقبل بالإمارات والذي ستحييه في مدينة الشارقة على مسرح مدرج خورفكان، برفقة المايسترو هاني فرحات، بمناسبة رأس السنة.
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