كورونا وعمايلها .. رامي صبري يلغي حفلاته في رأس السنة

قرر النجم رامي صبري إلغاء حفلاته المُقرر إقامتها في رأس السنة، مُعلنا عبر خاصية "استواري" على حسابه بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام " عن الخبر، بعد قرار الحكومة أمس بإلغاء حفلات رأس السنة.

كان مقرر أن يقدم رامى صبرى حفلا مساء الخميس المقبل، لكن بعد إعلان الحكومة إلغاء الاحتفالات والمناسبات المقرر إقامتها فى رأس السنة بسبب فيروس كورونا ألغى كل شىء.

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وحصل رامى صبرى على جائزة أفضل أغنية من "الدير جيست" بعد نجاح أغنيته "حياتى مش تمام" التى حققت انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعى.