تصريحات تريكة تفتح النار على صلاح وجمهور ليفربول يطالبه بالرحيل "صور"

أثارت تصريحات " تريكة" نجم الأهلى والمنتخب المصري السابق، غضب جمهور ليفربولن بشأن مستقبل محمد صلاح مع الريدز، في ظل تدوال أخبار عن إمكانية الرحيل عن ليفربول.

وكان تريكة قد صرح "أن صلاح لا يشعر بالراحة داخل ليفربول، وأنه يفضل الانتقال لأحد قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد أو برشلونة، وتمنى نجم الاهلى السابق، رحيل النجم المصري لصفوف ريال مدريد الإسباني، مبررا ذلك أن البلوجرانا ستفيد صلاح أكثر من برشلونة.

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وعبرت جماهير ليفربول عن غضبها الكبير من تصريحات تريكة بشأن مستقبل صلاح عبر موقع التواصل الإجتماعي " تويتر "، بالرفض للتصريحات من جانب،وإدعاء البعض أنها مجرد دعاية من جانب أخر، ومن أهم تلك التعليقات :

علق أحدهم " إذا كان لا يشعر بالسعادة دعوه يذهب ، سنشتري لاعبا أخر ، ليس هناك لاعب غير قادرين علي تعويضه "

وتابع أخر " سيعاني مثل كوتينيو ، أنظر كيف كان قبل ليفربول "