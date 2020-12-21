مصطفى محمد مستمر مع نادي الزمالك

صرح مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك مصطفى مهاجم الفريق الاول لكرة القدم مستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة ولا يوجد أي نية للاستغناء عن خدماته.

واشار المصدر إلى أن مصطفى محمد تواجد داخل مقر نادي الزمالك اليوم وقام بعقد جلسة مع لجنة الكرة بالزمالك بقيادة كابتن ايمن يونس لمناقشه استمراره مع الفريق او احترافه الخارجي خلال الفترة المقبلة.

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كما أوضح المصدر أن اللاعب مستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة وملتزم بعقده مع النادي , وتوصل الطرفان لاتفاق يؤكد على بقاء اللاعب لحين وصول عرض يليق باللاعب وبنادي الزمالك,وكان مصطفى محمد قد تلقى عرض من نادي "نانت" الفرنسي خلال الأيام الماضية للانتقال لصفوفه في فترة الانتقالات القادمة مقابل 2.5 مليون دولار.

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وقدم مصطفى محمد موسم متميز مع الفريق الابيض خلال الموسم الماضي استطاع فيه إحراز 11 هدف في الدوري المصري فضلا عن تسجيله 4 اهداف في النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة للبداية الجيدة مع الفريق هذا الموسم وتسجيله هدفين مع الفريق في أول جولتين في الدوري المصري الممتاز.