منة فضالي على "انستجرام": لما أقرر أمشي مش ببص ورايا

نشرت منه فضالي عبر حسابها الشخصي على "تويتر"صوره لها معلقه قائلا, اتحمل كثيرا واسامح كثيرا ولكن عندما اقرر الرحيل لا انظر خلفي ومن يسقط من عيني لا استطيع النظر اليه من جديد

يذكر أن آخر أعمال منة فضالي الفنية مشاركتها في مسلسل "قيد عائلي"، وشارك في بطولة المسلسل كلًا من نضال الشافعي، ميرهان حسين، عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، دينا فؤاد، كارولين عزمي، صلاح عبدالله، سيمون، دنيا عبد العزيز، صبري فواز وآخرون، والمسلسل من تأليف محمد رجاء، ومن إخراج تامر حمزة.

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و شاركت الفنانه منه فضالى فى مسلسل " كنا صغيرين” بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.